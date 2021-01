Openbaar Ministerie: 'EO-incident' Akwasi heeft geen juridische gevolgen

Het ‘EO-incident’, waarbij Akwasi (32) tijdens een interview wegliep en de apparatuur meenam, heeft geen juridische gevolgen voor de rapper. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandagavond laten weten.

Eerder dit jaar werd een zaak wegens opruiing tegen Akwasi geseponeerd, op voorwaarde dat de artiest niet binnen een jaar nogmaals een strafbaar feit zou begaan. Als dit wel zou gebeuren, dan zou hij zich alsnog voor zijn uitspraken op de Dam moeten verantwoorden. Hij stelde tijdens het Black Lives Matters-protest op 1 juni om een zwarte piet op zijn gezicht te trappen als hij deze in november zou zien.

“De voorwaarden van het sepot zijn vooral van toepassing op het opruien waar hij toen voor had kunnen worden vervolgd”, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. “Bovendien telt voor ons ook zwaar mee dat de EO geen aangifte heeft gedaan van het incident.”

Akwasi flipt om vraag over Dam-protest

Akwasi liep vorige week boos weg bij een interview met het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag. Hij dwong de makers om de gemaakte opnames te wissen en nam twee laptops mee. Akwasi was niet blij met vragen die de interviewer stelde over zijn toespraak op de Dam.

De rapper heeft dit weekend wel laten weten zich na het EO-incident te beraden op zijn positie binnen Omroep ZWART. Akwasi is mede oprichter van de omroep.