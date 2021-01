Emotionele en zware dag voor familie en vriendinnen vermoorde Chantal de Vries (27)

Het was een emotionele en zware dag voor de ouders, broers en vriendinnen van de vermoorde Chantal de Vries. De 27-jarige vrouw werd op kerstavond 2019 bruut en met veel geweld om het leven gebracht. De nabestaanden meldden zich dinsdag bij de rechtbank in Almelo om de inhoudelijke behandeling van de zaak over Chantal te volgen en om de dader Willem V. (27) in de ogen te kunnen kijken.

In de rechtbank kregen de nabestaanden de eis van het Openbaar Ministerie te horen: Als het aan hen ligt verdwijnt V. voor 18 jaar achter de tralies. Als hij zijn straf heeft uitgezeten moet daar nog tbs met dwangverpleging bij komen.

‘Beestachtige wijze’

Volgens het OM heeft Willem V. tijdens de bewuste nacht de 27-jarige Chantal de Vries uit Almelo ‘met volle opzet op beestachtige wijze’ om het leven gebracht. Het slachtoffer werd die nacht omstreeks 02.00 uur dood aangetroffen bij haar auto op een parkeerplaats aan de rand van het centrum van Hengelo.

Op camerabeelden is te zien hoe V. haar gedurende zeven minuten had gevolgd toen zij van haar werk in een grand-café naar haar auto liep. Op het eind van de beelden was een ijselijke angstkreet van het slachtoffer te horen. Ze bleek met zeven messteken in hals en borst te zijn gedood. Een half uur later werd de verdachte al gearresteerd. Zijn kleding zat onder het bloed. Op het mes dat hij in een sloot had gegooid werden DNA-sporen van hem en het slachtoffer gevonden.

Verdachte kan zich nauwelijks iets herinneren

Hoewel V. diverse malen een bekentenis heeft afgelegd, kon hij zich naar eigen zeggen nauwelijks iets van het gebeurde herinneren. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum zetten echter “forse vraagtekens” bij zijn vermeende geheugenverlies.

Op de vraag wat hem precies had bezield kon hij geen duidelijk antwoord vinden. De verdachte werkte ook maar mondjesmaat meewerkte aan onderzoeken. Pijnlijke vragen ging hij uit de weg en hij liet maar weinig over zichzelf los. Bij de behandeling in de rechtbank beriep hij zich voortdurend op zijn zwijgrecht.

Wel legde hij er telkens de nadruk op dat hij aan stoornissen en depressies lijdt en daarvoor behandeld wil worden. Volgens de deskundigen is geen van zijn aandoeningen echter zo sterk aanwezig dat deze hem tot de moord kan hebben aangezet. Volgens de officier van justitie was zijn houding er uitsluitend op gericht om strafvermindering te krijgen.

Lees ook: Vraagtekens bij geheugenverlies verdachte kerstmoord in Hengelo

‘Ik mis mijn vriendin enorm’

Noami Wind was de beste vriendin van Chantal en was aanwezig in de rechtbank. Zij hoopt dat ze binnenkort, als er eindelijk een uitspraak is, kan beginnen met rouwen om het verlies van haar maatje. Iemand die ze zestien jaar lang heeft beschouwd als haar eigen zus.

Naomi: “We kenden elkaar al 16 jaar. Ik heb haar leren kennen begin brugklas. Vanaf toen hebben we elkaar niet meer losgelaten. We wisten alles van elkaar. We zeiden altijd grappend tegen elkaar, we zijn sindsdien tot elkaar veroordeeld. Ik mis haar enorm veel, vooral in deze periode. Ik denk er eigenlijk elke dag wel aan, doet nog veel pijn.”

Met moeite denkt de Almelose terug aan eerste kerstdag 2019, de dag dat ze hoorde dat haar beste vriendin niet meer in leven was. “Chantal was die avond ervoor naar een personeelsfeestje gegaan, maar ze had me al verteld dat ze niet zoveel zin had. Ik had zelfs wel klein beetje verwacht dat ze daar vroeg weg zou gaan om nog even bij mij thuis langs te komen. Dat gebeurde niet, dus ik ben toen gaan slapen. Ik kreeg die dag appjes van haar collega’s, of ik wist waar ze was. Ik heb Chantal toen geappt, maar kreeg niets terug”, vertelt Naomi tegen Hart van Nederland.

Volgens Naomi kon Chantal nog weleens uitslapen als ze laat thuis was gekomen, dus daar zocht ze toen niet veel van. ”Ik maakte mij ergens toch wel zorgen en ben toen gaan kijken of haar auto er stond. Daar zag ik haar auto niet staan. Uiteindelijk heb ik de moeder van Chantal gebeld en dat was een heel vreemd gesprek. Toen hoorde ik voor het eerst dat ze dus niet meer leefde.”

Uitspraak over vier weken

De officier vindt dat gezien de aard van het misdrijf en V.’s verleden, dat getekend wordt door agressie-incidenten en conflicten met (pleeg-)ouders en hulpverleners, een psychische behandeling op zijn plaats is. “Je moet er niet aan denken dat iemand die zoiets beestachtigs heeft begaan, ooit zomaar weer op straat komt.”

Lees ook: Rechters lopen route van tijdens kerst doodgestoken Chantal (27)

De rechtbank doet op 16 februari uitspraak.