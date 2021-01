Onder de populairste kindernamen in 2020 zijn Emma en Noah het hardst gegroeid, meldt de Sociale Verzekeringsbank. Uit het jaarlijkse overzicht blijkt dat er vorig jaar 807 jongens met de naam Noah zijn aangegeven en er 685 baby’s zijn geboren met de naam Emma.

Ook in 2019 voerden Emma en Noah de namenlijst aan. In 2020 zijn in Nederland (tot en met november) 167.157 baby’s geboren: 85.540 jongens en 81.617 meisjes. De Sociale Verzekeringsbank kan door de uitbetaling van kinderbijslag zien welke namen pasgeboren baby’s hebben gekregen.

Derde plaats voor Lucas & Liam

Bij de jongens staat Sem op de tweede plek (637 maal gegeven) in de namenlijst en wordt de derde plaats broederlijk gedeeld door de namen Lucas en Liam (beide 617 keer).

Bij de meisjes staan de namen van Julia en Mila met ieder 665 vernoemingen de tweede plaats, Er kwamen ook 660 meisjes met de naam Tess bij.

Top 10

De top 10 populairste namen van 2020 ziet er als volgt uit:

Jongens: 1. Noah, 2. Sem, 3. Liam/Lucas, 4. Daan, 5. Finn, 6. Levi, 7. Luuk, 8. Mees, 9. James, 10. Milan.

Meisjes: 1. Emma, 2. Julia/Mila, 3. Tess, 4. Sophie, 5. Zoë, 6. Sara, 7. Nora, 8. Yara, 9. Eva, 10. Liv.

In de onderstaande zoektool kun je een jongens- of meisjesnaam opzoeken, en krijg je vervolgens te zien hoeveel baby’s die naam in 2019 hebben gekregen. In verband met privacyredenen heeft de Sociale Verzekeringsbank alleen de namen die minstens 25 keer gegeven zijn bekendgemaakt.

