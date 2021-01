Eis: twee jaar cel en jeugd-tbs voor doden 15-jarige Megan

De officier van justitie heeft woensdag twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs geëist tegen een 17-jarige verdachte die de 15-jarige Megan uit Breda zou hebben gedood.

Dat is de maximumstraf die binnen het jeugdstrafrecht opgelegd kan worden aan een 17-jarige. De zitting in de rechtbank in Breda wordt vanwege de leeftijd van de jongen achter gesloten deuren behandeld.

Doodgestoken

De verdachte zou zijn ex-vriendin en klasgenoot op 19 augustus 2019, op de eerste schooldag na de vakantie, in haar ouderlijk huis in Breda doodgestoken hebben. Zij stierf ter plekke. De toen 16-jarige jongen werd dezelfde dag aangehouden en zit sindsdien vast. De jongen is psychiatrisch en psychologisch onderzocht. Deskundigen adviseerden het OM de verdachte een PIJ-maatregel (jeugd-tbs) op te leggen. De officier volgt dit advies.

Uitspraak 27 januari

De rechtbank verwacht de inhoudelijke behandeling van de zaak woensdag af te ronden en op 27 januari uitspraak te doen.

