Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Soedanese vluchteling Ayoub Y., die op 19 april vorig jaar in Oss de 18-jarige fietser Rik van de Rakt zou hebben doodgestoken. “Willekeurig en onnodig”, zei de officier van justitie.

De verdachte (26) zei bij de rechtbank in Den Bosch dat hij niet weet wat er op die dag is gebeurd. “Er waren onzichtbare insecten die druk uitoefenden op mijn hersenen. Ik dacht ook dat er ‘dingen’ waren die me om het leven wilden brengen. Daarom verliet ik mijn huis.” Het eerste wat hij zich daarna weer herinnert is dat hij door de politie werd gepakt terwijl hij bij het station over het spoor liep, een paar uur na de moord. Maar ook zei hij: “Ik heb niemand vermoord.”

Schizofreen

Volgens gedragsdeskundigen is Y. volledig ontoerekeningsvatbaar door schizofrenie. Daarom zou hij geen celstraf moeten krijgen. Dat de uitspraak voor verontwaardiging zorgt, snapt officier van justitie Mariska Wijnbelt. “Bij ‘ontoerekeningsvatbaar’ zeg je eigenlijk dat iemand niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor wat hij gedaan heeft omdat hij een waan had, een psychose”, zegt ze tegen Hart van Nederland.

Een maatregel kan wel, dus ongemaximeerde tbs met dwangverpleging. “Dat betekent dat zijn straf iedere twee jaar kan worden verlengd, legt Wijnbelt uit. “Deze man moet van de straat, deze man is gevaarlijk. Hij heeft last van stoornissen, de psychose die hij had kan zich herhalen dat betekent dat het veel te gevaarlijk is als hij vrij rondloopt, en door deze tbs met dwangverpleging moet hij verplicht binnen blijven om te worden behandeld.”

‘Familie en vrienden werden voor Y.’s ogen vermoord’

De problemen van Y. kwamen door een posttraumatische stressstoornis in zijn jeugd gedurende de burgeroorlog in Darfur in Soedan. Zijn advocaat: “Familie en vrienden werden voor zijn ogen vermoord. Hij was getuige van verkrachtingen en plunderingen. Ze zeggen weleens dat iemand een rugzakje heeft, hij had daar te veel bagage voor.”

Na de steekpartij belde Rik zijn stiefvader. Die hoorde zijn naam nog zeggen, maar daarna bleef het stil. Vier minuten later belde een passant de politie. Die vond bloed van Rik op de bagagedrager van de fiets van Y. Ook lag er een bebloed mes op zijn bagagedrager, met het DNA van het slachtoffer. Op de rugtas van Rik zat DNA-materiaal van Y.

Onvoldoende begeleiding

Y. woonde in Heesch. De gemeente Bernheze, waar Heesch onder valt, erkent dat ze Y. onvoldoende begeleidde. Door privacyregels had ze te weinig informatie over hulpverlening en de huisvesting die de man nodig had. Er was geen inzage in het medisch dossier en onvoldoende informatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en het asielzoekerscentrum. Tijdens haar slachtofferverklaring uitte de moeder van Rik haar ongenoegen over organisaties die met privacyregels te maken hebben. “Wees je ervan bewust dat als je gegevens moet doorgeven, de informatie compleet is. Je ziet wat de gevolgen kunnen zijn.”

ANP/redactie

