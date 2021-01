Eerste thuiswerkdag van 2021 van start: 'Gelukkig hoef ik vervelende collega's niet het allerbeste te wensen'

De eerste thuiswerkdag van 2021 is begonnen en daar heeft bijna iedereen wel een mening over, blijkt uit het feit dat de hashtag ‘thuiswerken’ op Twitter trending is. Sommigen zijn er helemaal klaar mee, anderen vinden: “elk nadeel heb z’n voordeel”…

Zo hoef je nu niet te ‘nieuwjaarskussen’ met collega’s, volgens sommigen wel zo prettig.

Elk nadeel heb z'n voordeel: dankzij #coronavirus deze week thuiswerken; hoef niet allerlei vervelende collega's het (aller) beste te wensen.#thuiswerken — Bart Sluis (@bart_sluis) January 4, 2021

Voordeel van de coronamaatregelen: niet meer tig mensen zoenen en handen schudden om gelukkig nieuwjaar te wensen. Eerste dag na de kerstvakantie was dit vaste prik. Heerlijk om dat nu niet te hoeven doen 😄 #thuiswerken #coronamaatregelen — Maaike Zijm (@maaikezijm) January 4, 2021

Nog een voordeel van #thuiswerken: geen Nieuwjaarsontbijt om 8 uur 's ochtends en geen zoenen/handenschudden met collega's die je de rest van het jaar niet of nauwelijks spreekt. 😅#lockdown — Anneke (@turningeyes) January 4, 2021

Hard werken voor mensen met kinderen

Voor de mensen met kinderen en voor de kinders zelf blijft het aanpoten, ook in het nieuwe jaar. Zo’n Zoom-les doet ergens aan denken…

Mijn dochters klas (gr7) in hun eerste teams meeting van 2021.#thuiswerken #thuisonderwijs pic.twitter.com/R8LcvzX1Vq — Loes Coelman (@loose_n_cool) January 4, 2021

9yo zit met volume stadionconcert in Teams. In haar kamer met de deur dicht. De hele klas is 5km verderop waarschijnlijk nog woordelijk verstaanbaar. Dat wordt lekker geconcentreerd #thuiswerken #thuisonderwijs pic.twitter.com/wmE7Ykd7Ck — Liesbeth in lockdown 🏠 (@SensiLies) January 4, 2021

De kinderen nemen de thuiswerkgewoontes van mama over…. 👩🏻 ‘Wat heb jij in hemelsnaam aangetrokken?!’

🧑🏼 ‘de onderkant zien ze toch niet op de camera’

👧🏼 ‘ik laat gewoon mijn unicornonesie aan, mama’ #Mads #Bo #thuiswerken #onderwijsopafstand #pyjamabroek #onesie pic.twitter.com/H2QrRYVdA3 — ♥ Martine ♥ (@EigenwijzeTine) January 4, 2021

Weet u nog, in 2020…

Ook zijn er mensen die met enige weemoed terugdenken aan de eerste werkdag van 2020.

Eerste maandag van het jaar #thuiswerken mis ik ineens toch wel heel erg mijn collega’s. — S Breet (@SuperBreet) January 4, 2021

#thuiswerken Ik en de kinderen hebben er nu al schoon genoeg van, — Jan van Leijen (@VisBlije) January 4, 2021

Zo'n ochtend, na de vakantie, waarin je thuiskantoor dat ook de waskamer is de hele nacht met open raam heeft gelucht, want de was moest drogen. 6 graden op de thermometer. KOUD! #thuiswerken — Richard Willems (@ObiWanPotato) January 4, 2021

‘No pants day’

Maar de meesten maken er ook dit jaar maar het beste van…

Mogge! Verkansie is op, dus vandaag weer heerlijk met de trap naar kantoor (boven) gewandeld. Nog even langs de koffiecorner (keuken) op de 4e etage gegaan, aanrader hoor, heerlijke koffie daar. #thuiswerken — LT_uit_R | #ikdoewelmee #…?… (@Linda_T_uit_R) January 4, 2021

