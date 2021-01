Vrachtwagenchauffeur Gerrie Pol zit al maanden thuis, want van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) mag hij sinds augustus niet meer de weg op. De reden: de trucker heeft maar één arm. Gerrie wil zijn rijbewijs terug een heeft daarom een jurist ingeschakeld.

“Al 31 jaar rij ik zonder problemen rond in een aangepaste vrachtwagen”, vertelt Gerrie aan Hart van Nederland. “Ineens mag dat niet meer. Daar snap je toch niks van?”, zegt hij boos. Ondanks dat de trucker zijn wagen prima kan besturen, trok het CBR toch zijn rijbewijs in. Uit onderzoek zou blijken dat alleen een chauffeur met twee armen een vrachtwagen veilig kan besturen.

“Nou dan hebben ze het met de verkeerde getest. Ik maak nooit brokken”, aldus de vrachtwagenchauffeur. Gerrie leeft al zijn hele leven met één arm. “Mijn lichaam en hersenen zijn erop ingesteld. Als je iemand die gewoon twee armen heeft één hand op z’n rug bindt, gaat het misschien mis. Maar bij mij niet.”

Gerrie is strijdlustig

De trucker vindt dan ook dat het CBR er te makkelijk vanaf komt. Via de vakbond heeft Gerrie een jurist gevonden die namens hem in beroep gaat tegen het besluit van het CBR. Al belooft het een slepende kwestie te worden. “Het kan wel tot een jaar duren voordat we weten waar we staan”, weet de vrachtwagenchauffeur.

“Maar zo’n lange strijd heb ik er wel voor over”, vervolgt hij strijdlustig. “Als het niet voor mij is, dan maar voor alle andere mensen die een beperking hebben.” Gerrie noemt de huidige situatie “totale onzin”. “De overheid wil dat meer mensen met een beperking aan het werk gaan, nou dan was ik een mooi voorbeeld. En dan pakken ze dat zomaar af!”

‘Hoor thuis in vrachtwagen’

Sinds augustus zit Gerrie nu thuis. “Ik drink nu extra lang koffie met mijn vrouw en we slapen uit tot 8.00 uur, dat heb ik nooit eerder gedaan”, zegt de trucker. “Elke dag maak ik een wandeling en ik geniet van mijn kleinkinderen.”

Ondanks dit comfortabele leventje heeft de 64-jarige chauffeur maar één droom. Hij wordt in februari 65 en zou uiterlijk twee jaar later met pensioen gaan. “Ik hoop dat ik daarvoor weer op de vrachtwagen kan. Uiteindelijk is dat de enige plek waar ik thuis hoor.”

Eerder vertelde Gerrie aan Hart van Nederland dat rijden op de vrachtwagen voor hem “zijn lust en zijn leven” is