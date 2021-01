Politie rukt uit voor doodenge figuren in auto, blijken hoofdsteunen met maskers

De Haagse politie ging donderdagavond af op een angstaanjagende melding. Op de Goeverneurlaan zou een auto staan met hierin personen met enge maskers op. Ter plaatse bleek de melding een stuk minder spannend te zijn.

Net mensen

Agenten vonden na goed zoeken niet meer dan een geparkeerde auto, met over de hoofdsteunen van de voorste stoelen Scary Movie-maskers getrokken. De politie heeft begrip voor de melding. Want ‘in het donker leek het net alsof er mensen met maskers in het voertuig zaten.’ “Wij zijn blij met oplettende burgers en rijden liever een keer te veel dan te weinig”, schrijft de politie op Facebook.

Foto: Politiebureau Laak