Grote doneeractie voor 'getreiterd' Syrisch gezin Heerlen geannuleerd

De grote doneeractie voor het Syrische asielzoekersgezin in Heerlen, is weer ingetrokken. Volgens De Limburger hebben alle 3400 donateurs hun geld teruggekregen, in totaal zo’n 32.000 euro.

Een video waarin te zien is hoe een Syrisch gezin in Heerlen door buurtbewoners wordt getreiterd en belaagd, leidde vorige maand tot veel ophef. Veel mensen namen het op voor het gezin.

Bekende Nederlanders

Ook bekende Nederlanders sprongen in de bres. Een van hen, influencer Bas Smit, zette de grootschalige doneeractie op. Hij heeft daar nu de stekker uit getrokken.

Volgens Smit zou het gezin, dat in de bijstand zit, problemen krijgen als het ineens zo’n groot bedrag zou ontvangen. Dan kan hun uitkering worden stopgezet.

Brandbom

Naar de woning van het Syrische gezin zou een brandbom zijn gegooid en een hond zou een van de kinderen hebben aangevallen. Ook zou de hoofddoek van een van de dochters op straat zijn afgerukt en er zou met stokken zijn geslagen.

Lees ook: Terreur in Heerlen: gemoederen na burenruzie met Syrisch gezin lopen hoog op

Achteraf blijkt het verhaal genuanceerder te liggen, stelt de initiatiefnemer van de doneeractie in De Limburger. Smit werd steeds duidelijker dat het verhaal twee kanten heeft.

‘Een lesje leren’

Na publicatie van de video’s op sociale media verschenen oproepen om de ‘terroriserende’ buren ‘een lesje te leren’. In de nacht drong volgens de krant een groepje mannen de verlaten woning binnen en richtte er vernielingen aan. Ook zou een televisie zijn gestolen, sneuvelden ruiten en werd huisraad op straat gegooid.

Uiteindelijk heeft de burgemeester van Heerlen vanwege de escalerende burenruzie een noodverordening ingesteld in de wijk. Beide gezinnen zijn inmiddels verhuisd.