Dode na schietpartij Nijmegen was man van 37 zonder vast adres

De man die dinsdag bij een schietpartij in Nijmegen om het leven kwam, was 37 jaar oud en had geen vaste woon- of verblijfplaats. Dat laat de politie weten. De schietpartij vond plaats in een woning in de wijk Lankforst.

Direct na de schietpartij hield de politie in de omgeving van de woning vier verdachten aan. Het gaat om twee mannen uit Nijmegen, van 22 en 55, een vrouw van 37 uit Helmond en een man van 45 zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Onderzoekt loopt nog

De politie onderzoekt nog of de mensen betrokken waren bij de schietpartij.

