Dode en gewonde na ongeluk met twee voertuigen op N209 bij Hazerswoude

Bij een ongeluk met twee voertuigen op de N209 tussen Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp (Zuid-Holland) is dinsdagmiddag iemand om het leven gekomen, laat de politie weten. Ook is een persoon gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Een van de voertuigen, mogelijk een personenauto, raakte te water bij het ongeluk. Of dat het voertuig was waar de overledene in zat, kon de politie nog niet vertellen.

De weg is in beide richtingen afgesloten en de politie doet onderzoek.

Bij een ernstige aanrijding op de Gemeneweg (N209) in Hazerswoude-Dorp is een persoon overleden en een persoon is naar het ziekenhuis vervoerd. Bij de aanrijding raakte een van de betrokken voertuigen te water. Wij doen onderzoek en daarvoor is de N209 afgesloten. @polalphen — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) January 5, 2021

ANP

Beeld: Regio 15