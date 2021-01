Dode bij brand in bejaardentehuis Zaltbommel, andere bewoners geëvacueerd

Bij een brand in een bejaardentehuis in Zaltbommel is een dode gevallen. De politie en brandweer doen nog onderzoek naar de identiteit van de overleden persoon, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Alle bewoners van het woonzorgcentrum De Wielewaal werden maandagmiddag rond 15.00 uur uit voorzorg geëvacueerd wegens de brand en de rookontwikkeling. De hulpdiensten, inclusief traumahelikopter, rukten massaal uit.

Agenten en zorgpersoneel nagekeken

Drie politieagenten die hielpen bij de ontruiming moesten worden nagekeken, maar konden daarna weer aan het werk. Ook is iemand van het verzorgend personeel met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor controle.

De brand woedde op de eerste etage van het tehuis, en was rond 16.00 uur onder controle. Er was geen sprake van een uitslaande brand, en er was ook geen hinder voor de omgeving. De politie en brandweer doen onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Bewoners van het bejaardentehuis worden ter plekke opgevangen door de organisatie.

Beeld: Meesters Multi Media

