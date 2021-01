Afgelopen jaar was het jaar van corona, maar daarmee kwam ook veel creativiteit naar boven bij de Nederlanders: er werd niet alleen gekeken naar wat er niet kon, maar vooral ook naar wat er wél kon.

Zo konden we niet meer om alle drive thru’s of -ins heen die als paddenstoelen uit de grond schoten in 2020. Restaurants, Sinterklaas, verjaardagen of oliebollen: je kunt het zo gek niet bedenken of er je kon er met de auto langs.

(K)raamvisite

Ook kwam de Zeeuwse kraamverzorgende Connie van der Broeke met het idee van raamvisite, in plaats van de traditionele kraamvisite. Het bleek een schot in de roos Andere fenomenen en trends die we plots veelvuldig voorbij zagen komen waren de spontane muziekconcerten die gegeven werden bij verpleeghuizen en de vele hoogwerkers die daarbij van stal werden gehaald om een weerzien te kunnen organiseren tussen familieleden en bewoners van verzorgingshuizen.

