Corries gehandicaptenwagentje werd verslonden door vuurzee: 'Ik moest er zo lang voor sparen'

Het inferno in Woerden waardoor zaterdagnacht drie auto’s volledig uitgebrand raakten en twee beschadigd, begon bij het gehandicaptenautootje van Corrie van den Haak. Voor de Woerdense, die begeleid woont, was het wagentje alles. “Ik heb er lang voor moeten sparen, ik was er zo blij mee.”

Buren werden vannacht opgeschrikt door de brand. “We schrokken wakker van het klappen van de banden,” vertelt buurman John Stikvoort. “Er was heel veel vuur, bizar veel. Het was wel even schrikken. Ik heb gelijk mijn eigen auto in veiligheid gebracht.”

Vuurzee

Ook Corrie werd wakker en zag vanuit haar appartement hoe het inferno zich ontwikkelde. “Ik zag van boven dat mijn auto in de fik stond. Ik belde 112, maar toen de brandweer kwam was het al een vuurzee.”

Van haar wagentje is niet veel meer over. Enkel het frame is nog zichtbaar. Het verlies doet haar heel veel. “Ik deed mijn boodschapjes erin, lekker stukjes rijden.”

Brandstichting

De politie houdt er rekening mee dat het autootje in brand is gestoken, en doet een oproep aan getuigen om zich te melden. Wie er achter de brand zit is nog niet duidelijk. “Het is al helaas een paar keer aan de gang geweest,” aldus John. “Nog geen twee weken geleden achter de flat een auto. En even ervoor op de Rembrandtlaan ook een auto.” Binnenkort wordt om deze reden camerabewaking ingezet.

Volgens de eigenaresse van het gehandicaptenwagentje zou de oorzaak liggen bij een langlopende burenruzie, maar de buurman ontkent. “Ik ga toch niet iets in de brand steken,” aldus deze man. Tegen de verslaggever van Hart van Nederland geeft hij aan al meerdere keren te hebben aangegeven dat de vrouw voor overlast zorgde, en vindt dat de gemeente te weinig doet tegen deze situatie.

De gemeente Woerden was zaterdag niet bereikbaar voor de redactie.