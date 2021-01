Nederland blijft nog drie weken langer in lockdown. De besmettingscijfers dalen langzaam en liggen er steeds minder coronapatiënten in het ziekenhuis. Maar is het stilte voor de storm, met de Britse coronavariant in opmars? Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op vrijdag: 6.093, dat zijn er 461 minder dan op donderdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op vrijdag: 2.469, dat zijn er 33 minder dan op donderdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 685, dat zijn er 3 minder dan op donderdag

– Aantal sterfgevallen dat gemeld is op vrijdag: 96, er zijn tot nu toe 12.869 coronadoden geregistreerd

Update 05:58 – ‘Basisscholen eind deze maand nog niet open’

De basisscholen gaan waarschijnlijk niet voor het einde van de maand weer open. Daarvoor is het aantal coronabesmettingen nog altijd te hoog en blijft de situatie rond de Britse variant te onzeker. Dat laten leden van het Outbreak Management Team (OMT) zaterdag aan het AD weten.

“We weten nog niet genoeg over de exacte rol van de Britse variant bij kleine kinderen”, zegt kinderarts en OMT-lid Károly Illy tegen de krant. “Dat blijft onzeker. En dat maakt het lastig om een advies te geven, het is een duivels dilemma. We hebben te maken met een variant waarvan we niet alle eigenschappen goed kennen en tegelijkertijd vindt iedereen het basisonderwijs van enorm belang om snel te heropenen.” Volgens Illy verplaatsen Nederlanders zich nog altijd te veel, door bijvoorbeeld niet thuis te werken.

Een ander OMT-lid, dat anoniem wil blijven, uit in de krant zijn zorgen over de Britse variant. “De aanwijzingen zijn steeds sterker dat het lastiger strijden wordt tegen deze variant”, zegt hij. “We moeten zo lang mogelijk voorkomen dat deze versie alles overneemt. Het kan helpen dat we al in lockdown zaten toen deze opkwam, maar het baart ons zorgen.”

Het kabinet sprak eerder de hoop uit dat kinderopvangcentra en basisscholen op 25 januari open kunnen, al hangt dat wel af van de uitkomsten van een RIVM-onderzoek naar de Britse mutatie voor scholen. Dit weekend stuurt het OMT een nieuw advies naar het demissionaire kabinet.

Update 01:33 – ‘Geef kwetsbaren voorrang bij bezorging boodschappen’

Supermarkten zouden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen en kwetsbare mensen voorrang moeten geven bij de bezorging van boodschappen. Daarvoor pleit ouderenorganisatie ANBO bij het consumentenprogramma Kassa.

Het lukt veel mensen niet om boodschappen bezorgd te krijgen omdat bezorgdiensten overbelast zijn. Het is zo druk omdat meer mensen dan normaal boodschappen laten bezorgen wegens het coronavirus. Ook zijn de kosten van bezorgdiensten vaak erg hoog.

ANBO en Kassa zeggen veel meldingen binnen te krijgen van kwetsbare mensen die al sinds februari vorig jaar moeten terugvallen op familie en vrienden voor de boodschappen. In sommige gevallen zijn die familieleden eigenlijk ook te kwetsbaar om dat te doen.

Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zou voorrang geven ‘privacy-technisch’ niet mogelijk zijn. Het bureau adviseert mensen hulp te vragen van vrienden of bekenden of anders met buurtgenoten samen boodschappen te doen om zo de kosten te verlagen. “Als het echt niet lukt, zijn er vrijwilligers van het Rode Kruis op wie je een beroep kunt doen”, zegt een woordvoerder tegen Kassa.

Update 00:09 – Britse coronavariant vastgesteld bij medewerkers ziekenhuis Goes

Bij een aantal medewerkers van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes is de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. De besmette mensen zijn inmiddels weer herstellende, laat het ziekenhuis weten. De GGD is op de hoogte gesteld en die zal bepalen of er vervolgstappen nodig zijn. Volgens de Zeeuwse krant PZC gaat het om vier zorgmedewerkers.

Het ziekenhuis drukt medewerkers, patiënten en bezoekers op het hart de coronaregels na te leven. “Gelukkig zijn onze collega’s weer herstellende, maar het heeft ons er wel toe aangezet alle maatregelen zowel onder medewerkers als voor onze patiënten en bezoekers nogmaals onder de aandacht te brengen en waar nodig aan te scherpen”, zegt Sjors van Lieshout van het ADRZ. “Respecteer de regels van de lock-down, blijf thuis, bij klachten laat je testen, draag een mondmasker en houd vooral afstand.”

Het ziekenhuis laat verder weten dat patiënten met een afspraak gewoon bij het ADRZ terechtkunnen.

Update 00:02 – Bonaire weer open voor vluchten uit VS en Canada

Bonaire is vanaf zaterdag weer open voor vluchten vanuit Canada en de Verenigde Staten. Binnenkomende reizigers moeten wel een negatieve PCR-test kunnen overhandigen. Dat heeft gezaghebber Edison Reina vrijdagmiddag (lokale tijd) gezegd. Het is een gevolg van het opheffen van het vliegverbod voor de BES-eilanden.

Volgens Reina duurt het waarschijnlijk even voordat de vluchten weer op gang komen, maar hij is blij met de mogelijke komst van toeristen.

Een week geleden voerde Bonaire strengere coronamaatregelen in om stijging van het aantal besmettingen tegen te gaan. In de eerste week van januari steeg het aantal besmettingen op het eiland opeens snel van dertien tot honderd. Reden voor het eiland, met 20.000 inwoners, om strengere regels in te stellen voor onder meer privébezoeken en horeca. In de afgelopen week was geen sprake meer van een grote stijging. Vrijdag stond het totaalaantal besmettingen op 113.

Er liggen op Bonaire vier mensen die zijn besmet met het Covid-19-virus in het ziekenhuis, waarvan één op de intensive care. Sinds maart zijn drie besmette personen overleden.