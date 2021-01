Nederland zit al drie weken op slot, maar de lockdown lijkt vooralsnog niet het gewenste effect te hebben. De besmettingscijfers zijn weliswaar over het hoogtepunt, maar het aantal ziekenhuisopnames blijft hoog. Ook op de ic-afdelingen blijft het druk. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op maandag: 5.499, dat zijn er 1.158 minder dan op zondag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op maandag: 2.621, dat zijn er 67 meer dan op zondag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op maandag: 695, dat zijn er 9 minder dan op zondag

– Aantal sterfgevallen dat gemeld is op maandag: 50, er zijn tot nu toe 12.411 coronadoden geregistreerd

Update 06:11 – MKB-Nederland: overheid neem ‘reddend aandeel’ in bedrijven

De overheid zou ondernemers in de horeca en detailhandel die door de coronacrisis omkomen in de schulden kunnen bijstaan door een aandeel in die bedrijven te nemen. Dat zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland in De Telegraaf. “Zo hebben we dat ook bij de banken gedaan. Waarom zou je dat niet doen bij een kleinere ondernemer die nu wordt getroffen door iets waar hij niks aan kan doen?”

De voorzitter van MKB-Nederland en Ingrid Thijssen van VNO-NCW komen met voorstellen waarin bedrijven de schuldenberg die ze tijdens de coronacrisis hebben opgebouwd, onder meer doordat ze hun belasting mochten uitstellen, kunnen omzetten in eigen vermogen.

“Bijvoorbeeld dat de overheid een tijdlang een soort gouden aandeel krijgt in bedrijven, die ze heeft gesteund”, zegt Vonhof. “Dat doen we ook bij andere bedrijven als KLM en IHC. Je zou kunnen afspreken dat je een ondernemer de kans geeft in tien jaar dat af te betalen. Het is een idee. Dan zullen veel mensen beginnen over staatssteun en dat het allemaal moeilijk is, maar het is wel eerlijk.”

Thijssen oppert het idee dat de schuld wordt omgezet in een achtergestelde lening. “Dan wordt de overheid geen aandeelhouder, maar dan staat de fiscus niet meer vooraan in de rij van schuldeisers. Dat is ook een antwoord op de zorgen over het crimineel geld dat nu terechtkomt in de bedrijven die het moeilijk hebben.”

Update 04:45 – Een op tien durft niet te stemmen vanwege coronavirus

Zo’n 10 procent van de kiezers zegt in maart niet naar de stembus te gaan als de situatie rond het coronavirus nog net zo is als nu. Van de kiezers die in 2017 stemden, zegt 10 procent nu “zeker niet” of “waarschijnlijk niet” te gaan stemmen vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Dat meldt het AD op basis van een onderzoek door Peil.nl, het bureau van Maurice de Hond. Vrouwen en ouderen zijn huiveriger dan mannen en jongeren.

Volgens De Hond wordt de uitslag anders als deze kiezers thuisblijven. “Dit kan voor diverse partijen per saldo één zetel meer of minder opleveren. En bij de kleine, nieuwe partijen kan dit betekenen dat men net wel of net niet de kiesdeler haalt en dus wel of niet in de Tweede Kamer komt.”

Intensive care-baas Diederik Gommers sluit niet uit dat het Outbreak Management Team adviseert om de verkiezingen uit te stellen. De kans dat de verkiezingen worden uitgesteld is vooralsnog niet groot. Het kabinet wil dat de stembusgang ‘koste wat kost’ doorgaat. “Wij koersen erop dat de verkiezingen altijd door kunnen gaan”, zei minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) daarover.

Update 03:30 – Vraag over perspectief centraal op coronapersconferentie

De grote vraag bij de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag zal zijn wat voor perspectief zij Nederland kunnen bieden. Dat de huidige lockdown met drie weken wordt verlengd lekte zondag al uit, onduidelijk is nog wanneer het kabinet denkt verlichting van de maatregelen te kunnen bieden.

Het kabinet hoopt dat over twee weken het basisonderwijs kan worden hervat, maar ook dat is nog met veel onzekerheid omgeven. Zo zijn kinderen mogelijk een stuk bevattelijker voor de Britse variant van het coronavirus, die ook in Nederland is opgedoken, dan voor de oorspronkelijke variant. Het Outbreak Management Team (OMT) doet momenteel onderzoek naar de virusmutatie. Pas na een advies van het OMT wil het kabinet een besluit nemen.

Update 03:30 – Weekcijfers RIVM: aantal nieuwe coronagevallen daalt licht

Het aantal positieve coronatests is in de afgelopen week iets gedaald, maar niet zo sterk als in de voorgaande weken. De exacte cijfers komen dinsdag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut meldde vorige week dat het 56.440 meldingen van positieve tests had gekregen. Dat was 16 procent minder dan de week ervoor, maar volgens het RIVM was het nog geen overtuigende daling en bleef het effect van de lockdown nog uit.

Update 00:01 – Opnieuw noodkreten voor behoud fysieke boekhandel

De Koninklijke Boekverkopersbond (KBB) roept kabinet en Tweede Kamer op de boekhandels open te gooien en te houden. Als dat wegens corona echt niet kan, dan zouden ze minstens afhaalloketten moeten kunnen openen. Anders gaan er veel boekwinkels sneuvelen.

“De sluiting leidt tot scheefgroei: onlineretailers maken een ongekende groei door. De verwachting is dat deze ontwikkeling het einde kan inluiden van ons rijke netwerk van boekhandels, uniek in de wereld. Wellicht denkt u: maar je kunt toch online boeken kopen? Vraag u dan af: is dat hetzelfde als boekverkopers die individueel advies geven en bijdragen aan de bestrijding van leesachterstanden, de aantrekkelijkheid van winkelstraten, de kenniseconomie en de leescultuur? Helpt het debutanten aan publiek?”, schrijft directeur Anne Schroën aan Den Haag.

De boekwinkel is volgens haar essentieel. “Laat zien dat u geeft om een geletterd land. Neem een voorbeeld aan de landen om ons heen. Verhalen, informatie en ontsnapping zijn nu voor velen hoognodig. Dat gaat op voor alle culturele sectoren. Die worden echter al geholpen met leningen en steunmaatregelen waarvoor boekhandels niet in aanmerking komen.”

Ze roept lezers intussen op de boekwinkels ook te bellen, te appen, te mailen voor bestellingen en advies. Vanaf donderdag komen er advertenties en er zijn radiospots opgenomen met onder anderen Tommy Wieringa, Simone van der Vlugt, Adriaan van Dis en Roxane van Iperen. Daarin wordt opgeroepen om nu boeken te bestellen bij je favoriete boekhandel, meldt de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, de CPNB.

Mediaconcern Audax sloeg maandag al alarm en bracht het sluiten van boekhandels zelfs al censuur, omdat de supermarkten maar een deel van het aanbod hebben.