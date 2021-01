Nederland zit al drie weken op slot, maar de lockdown lijkt vooralsnog niet het gewenste effect te hebben. De besmettingscijfers zijn weliswaar over het hoogtepunt, maar het aantal ziekenhuisopnames blijft hoog. Ook op de ic-afdelingen blijft het druk. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op vrijdag: 8.169, dat zijn er 1.549 meer dan op donderdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op vrijdag: 2.644, dat zijn er 120 minder dan op donderdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 708, dat zijn er 4 minder dan op donderdag

– Aantal sterfgevallen dat gemeld is op vrijdag: 89, er zijn tot nu toe 12.173 coronadoden geregistreerd

Update 07:10 – Vaccinatiebereidheid blijft groeien, 8 procent twijfelt nog

De bereidheid om te vaccineren tegen corona blijft stijgen. Een paar dagen nadat de eerste prikken in Nederland zijn uitgedeeld wil 76 procent zich laten inenten. In december was dit nog 67 procent. Eén op de zes (16 procent) wil dat nu zeker of waarschijnlijk niet. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van EenVandaag onder 25.210 mensen. Een groep van 8 procent heeft nog twijfels.

Driekwart van de twijfelaars (77 procent) heeft behoefte aan meer informatie om een goede keuze te kunnen maken. Als ze beter geïnformeerd worden over de veiligheid van de verschillende vaccins en de bijwerkingen op lange termijn zijn ze wellicht over de streep te trekken. Veel voorstanders willen het liefst meteen gevaccineerd worden. Volgens het vaccinatieschema zijn veel mensen pas in de tweede helft van het jaar aan de beurt.

Update 07:23 – Ministerie: noodopvang mag geen verkouden kinderen weigeren

Scholen mogen verkouden kinderen niet weigeren bij de noodopvang, laat het ministerie van Onderwijs weten in reactie op het nieuwe snottebellenbeleid in Breda, zo meldt de NOS. Vanwege de Britse variant van corona zijn kinderen met verkoudheidsklachten daar niet meer welkom op de 28 scholen van onderwijsorganisatie INOS in Breda. De Britse coronavariant is besmettelijker.

“We kennen nog niet alle details van deze specifieke situatie, maar de richtlijn van het RIVM is helder”, reageert een woordvoerder van het ministerie tegen de NOS. “Kinderen met alleen lichte verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang op school. Als ze daarnaast moeten hoesten, koorts krijgen of benauwd worden, moeten ze zich laten testen en thuisblijven.”

Update 01:56 – Run op reizen in de zomer

De zomervakantie 2021 is in trek. De Nederlander wil onbezorgd op reis na alle corona-ellende. Er is een inhaaleffect, blijkt uit ANVR-peilingen. Er wordt flink geboekt, vooral rond de Middellandse Zee, schrijft De Telegraaf.

“We mikken op snelle vaccins en verplichte testen om toeristen veilig in Europa te vervoeren”, zegt topman Frank Oostdam van reiskoepel ANVR. Zo’n acht miljoen Nederlanders plannen een lange vakantie tussen mei en oktober. Vier miljoen mensen twijfelen nog. Tweederde kiest voor een trip naar het buitenland, van wie de helft gaat vliegen, aldus reizigersonderzoek.

Vooral zonnige landen als Spanje, Griekenland, Portugal en Turkije zijn weer als vanouds in trek als vakantiebestemming. Wie nog niet met het vliegtuig durft, pakt de auto en blijft wat dichter bij huis. Frankrijk, Duitsland, Italië en Oostenrijk scoren hierin hoog, blijkt uit een rondgang langs de Nederlandse reisorganisaties.