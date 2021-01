Weer iets minder coronabesmettingen gemeld bij RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft veel minder nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend kwamen bij het RIVM 6657 nieuwe coronagevallen binnen. Zaterdag meldde het instituut 7365 (gecorrigeerde) positieve tests.

Het aantal sterfgevallen steeg met 54 tegenover 139 op zaterdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, duurt het soms een tijd voor dit wordt verwerkt in de landelijke gegevens.

Amsterdam

Amsterdam telde het afgelopen etmaal wederom de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kwamen 248 besmettingen aan het licht. Rotterdam registreerde 147 positieve tests en in Den Haag kregen 105 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen.

Van 12.362 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden, sinds het begin van de uitbraak in Nederland bijna een jaar geleden, aldus het RIVM. Sinds de uitbraak zijn 872.859 mensen positief getest.

