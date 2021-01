Alles over Charlotte Nijs die meedoet aan Wie is de Mol? 2021

Het 21e seizoen van spelprogramma Wie is de Mol? belooft een bijzondere te worden. Niet alleen werd het programma gemaakt in coronatijd, ook doet Hart van Nederland-verslaggeefster Charlotte Nijs dit jaar mee aan het programma.

Lees ook: Dit zijn alle kandidaten van Wie is de Mol? 2021

Charlotte Nijs in het kort

Journaliste Charlotte Nijs is politiek verslaggeefster voor Hart van Nederland. Ze studeerde aan de School voor Journalistiek in Utrecht en werkte eerder voor omroep BNN, entertainmentsite WTF.nl en nieuwswebsite NU.nl. Ze voorziet ook de radiozenders en andere tv-programma’s van Talpa Network van het laatste politieke nieuws.

In 2018 werd Charlotte genomineerd voor de Philip Bloemendalprijs, een stimulatieprijs voor jong journalistiek presentatietalent in de media. Ze wint niet, maar krijgt lovende woorden van de jury: “Ze probeert op geheel eigen wijze de kloof tussen de politiek en de gemiddelde Nederlander te dichten.” In de zomer van 2019 was Charlotte kandidate in spelshow De Slimste Mens.

Waar kunnen we haar nog meer van kennen?

In 2020 werd ze gevolgd voor de documentaire Hart voor de Democratie. In de film onderzoeken documentairemakers Suzanne Raes en Liesbeth Witteman de kloof tussen burger en politiek. Misschien dat deze documentaire mensen die weinig met politiek hebben wat meer laat begrijpen hoe het in zijn werk gaat op het Binnenhof, zei Charlotte eerder tegen Hart van Nederland. “Zo kan deze film misschien ook wel een beetje helpen bij het dichten van de kloof.”

Lees ook: Premier Rutte valt met deur in huis én gezicht van verslaggever Charlotte Nijs

Is Charlotte Nijs de Mol?

Nog voor het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? van start ging, was Charlotte Nijs de kandidaat die het meest werd verdacht. Ná de eerste aflevering verdenkt twaalf procent van de kijkers de journaliste. Daarmee staat ze op een derde plek van het nationale verdachtenlijstje. Op twee staat Chef’Special-zanger Joshua Nolet. Voetbalster Rocky Hehakija wordt na de eerste aflevering het meest verdacht.

Beeld: Avrotros