Centimeters sneeuw verwacht vandaag, code geel van kracht vanwege gladheid

Een sneeuwzone is onderweg naar ons land en zal de koude lucht verdrijven. Vanuit het zuidwesten gaat het vanaf het middaguur sneeuwen. Het sneeuwfront bereikt pas vanavond het noordoosten van het land. Er valt 2 tot 5 centimeter sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. Door het gevaar op gladheid geldt er vanaf zaterdagmiddag code geel.

Heel lang van de sneeuw kunnen we niet genieten, morgen valt de dooi er weer in. Volgende week is het flink wisselvallig en zacht qua temperatuur. Dat meldt Weer.nl.

Koud begin van de dag

Zaterdagochtend schijnt vooral in het noorden en oosten eerst de zon nog wat waterig door de bewolking heen, maar al snel wordt ook daar de bewolking dikker. De ochtend verloopt nog zo goed als droog met temperaturen rond het vriespunt. Door de aantrekkende zuidenwind voelt het echter een stuk kouder aan.

Een storing is vanuit het westen onderweg naar ons land en zal de koude lucht langzaam gaan verdrijven. Aan het begin van de middag vallen in Zeeland de eerste vlokjes met sneeuw en dit sneeuwgebied breidt zich in de loop van de middag uit tot grofweg het midden van het land. De sneeuw blijft liggen en er kan een mooi laagje vormen. Ook is het glad. In de oostelijke helft van het land begint het pas begin van de avond te sneeuwen.

Een rustige en meest droge start #vandaag, maar vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten sneeuwen. In het hele land geldt #codegeel ivm #sneeuw en #gladheid. Amara Onwuka vertelt je alle details: https://t.co/jFzu08AzRa pic.twitter.com/v5VB2p9pu9 — Weer.nl (@Talpaweer) January 16, 2021

Vriespunt

De maximumtemperatuur wordt voor de sneeuw uit bereikt en ligt tussen 0 graden langs de oostgrens tot 2 graden aan zee. Tijdens de sneeuw ligt het kwik rond of iets onder het vriespunt. De zuidenwind is matig in het binnenland en (vrij) krachtig aan zee, 3-6 Bft. De gevoelstemperatuur ligt een paar graden onder het vriespunt.

Vanavond en vannacht vriest het licht en sneeuwt het langdurig. In het hele land valt dan zo’n 2 tot 4 centimeter, regionaal mogelijk 5 centimeter. De temperatuur ligt rond het vriespunt. In het westen begint het eind van de nacht al te dooien en kan het lokaal even verraderlijk glad worden door ijzel. Vannacht geldt dat voor het midden van het land.

Witte wereld

Morgenochtend ontwaken we dan in een witte wereld. Het sneeuwfront trekt naar het oosten weg, maar daarachter zit nog een lijntje met een paar losse buien. In de oostelijke delen van het land valt dit nog in de vorm van sneeuw, maar met de aanvoer van zachtere lucht vanaf de Atlantische Oceaan valt in het westen dan nog vooral regen, waarna het sneeuwlaagje daar zal verdwijnen.

Het wordt uiteindelijk 7 graden aan de kust en nog een graad of 3 in het noordoosten. Er steekt een stevige noordwestenwind op, windkracht 3 tot 4 en aan zee windkracht 5 tot 6. We moeten de hele ochtend nog rekening houden met regionale gladheid. In de middag wordt het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon.

Wisselvallig

Maandag hebben we weer een droge dag met vooral in de ochtend ook wat zon. Er waait een stevige zuidwestenwind en daarmee wordt vrij zachte lucht aangevoerd. In de nacht komt het waarschijnlijk nergens meer tot vorst en overdag is het 4 tot 7 graden. De laatste sneeuwresten zullen dan snel verdwijnen.

Vanaf dinsdag wordt het zeer wisselvallig met dagelijks flink wat regen en soms ook veel wind. Het herfstachtige winterweer gaat zoals vaak gepaard met weinig zon en hoge wintertemperaturen van 8 tot 11 graden! In de nachten is het nauwelijks kouder. Later in de week wordt het iets rustiger met af en toe zon. De temperaturen gaan dan weer wat naar beneden, waardoor de kans op winterse neerslag en vorst in de nachten weer iets groter wordt.

Beeld: Jolanda Bakker, Zevenhuizen (januari 2019)

Via Weer.nl.