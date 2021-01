Brievenbussen van PostNL kunnen weer gevuld worden

Na een paar ‘postloze’ dagen start PostNL de postbezorging weer op. De ruim 11.000 brievenbussen, die de afgelopen dagen waren afgesloten om vuurwerkschade te voorkomen, worden zaterdag om 12.00 uur weer in gebruik genomen.

Ondanks het vuurwerkverbod van dit jaar sloot PostNL vorige week woensdag 11.415 brievenbussen af in aanloop naar oud en nieuw. Dat was nodig om vuurwerkschade aan brieven en andere post te voorkomen. Meerdere brievenbussen waren al vernield door vuurwerkvandalisme.

De brievenbussen worden maandavond geleegd. De inhoud daarvan wordt dinsdag weer bezorgd.

Massaal kaarten versturen

PostNL bezorgde in december meer dan 14 miljoen kaarten en brieven per dag. Dat is meer dan het dubbele van een gemiddelde dag. ”Mensen stuurden massaal een kaartje aan elkaar als gebaar. Er is sprake van een heuse revival”, zo laat PostNL weten.