'Jongeren proberen brand te stichten bij wijkcentrum Bezuidenhout-West, brandbom en benzinebom gebruikt'

Bij wijkcentrum Bezuidenhout-West in Den Haag is vrijdagnacht geprobeerd om brand te stichten. Bij hetzelfde centrum is eerder een ruit gesneuveld door vuurwerk en is er een brandbom naar binnen gegooid. Vrijwilligers tasten in het duister waarom hun gebouw steeds doelwit is van dit vandalisme.

“Schandalige actie”, schrijft wethouder Martijn Balster van Den Haag op Twitter. “En dat terwijl er in Bezuidenhout-West door actieve bewoners en professionals zo keihard wordt gewerkt om het wijkcentrum een plek voor iedereen te laten zijn. Echt misselijk.”

Flinke schade

Johan en Anouska Vogelaar zijn bewoners van de wijk die nauw betrokken zijn bij het wijkcentrum. Volgens hen zijn het jongeren die de buurt teisteren. Vrijwilligster Anouska laat aan Hart van Nederland weten dat op Tweede Kerstdag al vernielingen zijn aangericht. Toen is vuurwerk op het raam geplakt dat tot ontploffing kwam. Een ruit is daardoor kapot gegaan.

Vervolgens is tijdens oudjaarsnacht een brandbom naar binnen gegooid die tot ontploffing kwam. Vrijdag is daarna weer een ruit ingegooid en in de nacht van vrijdag op zaterdag is opnieuw geprobeerd om brand te stichten met een benzinebom, aldus Anouska. De politie bevestigt dat vrijdagnacht inderdaad geprobeerd is om brand te stichten en dat eerder een ruit is ingegooid.

Op beelden is te zien dat de brandbom ontplofte aan de voorzijde van het gebouw. Volgens Anouska noemen ze dat de ‘huiskamer’, en die waren ze net aan het opknappen. “Het was net geverfd. Gelukkig stonden de nieuwe meubels er nog niet in en waren we nog niet begonnen aan het plafond en de vloer”, zegt ze. “Het plafond is door de ontploffing kapot, er liggen zeker vijf ramen die vervangen moeten worden en de deur heeft in brand gestaan.”

Wie doet dit?

De politie heeft nog geen verdachten kunnen aanhouden. Ze zijn een onderzoek gestart en zijn op zoek naar getuigen. Johan en Anouska hebben geen idee wie het gebouw in brand hebben proberen te steken en waarom. “Er is geen ruzie geweest en er zijn geen jongeren geweigerd in het gebouw”, aldus Anouska. Volgens Johan komen de jongeren niet uit de wijk. “En dat geloof ik haast ook niet”, zegt Anouska. “Waarom zou je je eigen trefpunt dit aandoen?”

Hoewel de twee geloven dat dit geen persoonlijke actie is, heeft het vandalisme wel veel impact op ze. “Je wordt gewoon boos en verdrietig. Je probeert zo veel te doen voor de wijk”, zegt Anouska. “Je slaapt er slecht door. Als je dan een harde knalt hoort, denk je wel: daar gaat het wijkcentrum.”