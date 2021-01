Boom valt om op parkeerplaats Slot Zuylen, jonge vrouw overlijdt

In het dorp Oud-Zuilen in de provincie Utrecht is zaterdagmiddag een vrouw overleden nadat een boom op haar was gevallen. Hulpdiensten, onder andere een traumateam, politie en brandweerlieden, spoedden zich naar de locatie, maar hulp mocht niet meer baten.

De jonge vrouw was bij Slot Zuylen gaan wandelen. Op de parkeerplaats viel een boom om, die terechtkwam op haar hoofd. De politie spreekt over een tragisch noodlottig ongeval.

Ook auto verwoest

De boom heeft ook de voorruit van een auto verwoest, is te zien op beelden. Volgens een correspondent ter plaatse hangt aan de auto een kinderjasje. Op de achterbank staat een kinderstoel. Naast de jonge vrouw is niemand gewond geraakt.

Het is nog onduidelijk waardoor de boom zaterdagmiddag is omgeslagen. De politie is op de parkeerplaats in Oud-Zuilen aanwezig om nazorg te leveren.

Beeld: Michiel van Beers