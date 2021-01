Bij stichting A Seal Stellendam is een zeehondenpup met melanisme binnengebracht. Het dier, dat verzwakt was en daarom mag aansterken bij de stichting, is volledig zwart.

Melanisme is het tegenovergestelde van albinisme, legt de stichting uit. “Een albino dier is volledig wit met rode ogen. Een dier met melanisme is volledig zwart met normale ogen. Dit komt door respectievelijk een tekort en een teveel aan pigment in de vacht.”¬†Behalve voor deze zeehond geldt dat bijvoorbeeld ook voor de zwarte panter.

Melanie

Het dier heeft een zeer toepasselijke naam van haar verzorgers gekregen: Melanie. “Melanie is nog verzwakt en we doen er alles aan om haar herstelproces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, maar voor nu is het nog even afwachten”, aldus de stichting.

