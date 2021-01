Bejaarde man in Hengelo slachtoffer van 'pedojacht' door twee minderjarige jongens

In Hengelo zijn maandag twee minderjarige ‘pedojagers’ aangehouden op verdenking van het afspersen, bedreigen en mishandelen van een bejaarde man. De man was volgens de politie met de jongens in contact gekomen via een “sekschatwebsite”.

De man dacht een afspraak met een minderjarige jongen te hebben gemaakt. Toen hij bij de afspraak aankwam, wilden de jongens zijn geld hebben, waarop hij werd afgeperst, bedreigd en mishandeld. De oudere man deed vorige week aangifte. Na onderzoek kon de politie maandag de twee minderjarigen verdachten op.

Het lijkt er volgens de politie op dat de jongens de man wilden overvallen, met als “dekmantel” een mogelijk strafbare afspraak tussen de man en een minderjarige jongen.

Politie waarschuwt ‘pedojagers’

Politie en justitie roepen burgers keer op keer op om te stoppen met de jacht op mensen die kinderen zouden willen misbruiken. Ze gaan over de grens als ze het heft in eigen hand nemen, waarschuwt de politie. Meerdere ‘pedojagers’ zijn de laatste tijd opgepakt vanwege bedreiging en mishandeling.

In Arnhem kwam eind oktoeber de 73-jarige Jan Kruitwagen uit Arnhem om het leven nadat hij in de buurt van zijn huis elkaar was geslagen door een groep ‘pedojagers’. Er werden zes minderjarigen en een 18-jarige jongen opgepakt na het fatale incident. Ze moeten zich allemaal op een later moment verantwoorden bij de jeugdrechter.

Tekst: Redactie/ANP

