Automobilist zwaargewond door aanrijding na botsing in Leeuwarden

Een automobilist is donderdagochtend in Leeuwarden zwaargewond geraakt door een bizar ongeval. Het slachtoffer was betrokken bij een kop-staartbotsing op de Aldlansdyk en was uitgestapt om andere weggebruikers te attenderen op het ongeval, met vreselijke gevolgen.

Een andere automobilist zag deze persoon te laat en reed hem of haar aan, waardoor deze bekneld raakte tussen tussen twee auto’s. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek loopt

De politie doet onderzoek.

Beeld: Jaring Rispens

