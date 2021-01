Opnieuw auto uitgebrand in Brabantse Veen: eerste van 2021

Na een periode van rust is er zaterdagavond opnieuw een auto uitgebrand in Veen. Het Brabantse dorp is de afgelopen tijd vaker in het nieuws vanwege brandstichting. Volgens het Brabants Dagblad is het de eerste autobrand in het dorp van 2021.

De brand was aan de Witboomstraat, waar ook een aantal van de eerdere autobranden plaatsvonden.

Lees ook: Honderden mensen op de been in Veen: auto en paardentrailer gaan in vlammen op

Noodverordening

De gemeente Altena, waar Veen onder valt, stelde eerder al een noodverordening in tegen de aanhoudende onrust in het dorp. Die noodverordening liep van zondagavond 27 december tot en met 2 januari.

Beeld: Reality Photo

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.