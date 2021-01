Woningen ontruimd na explosie in winkelpand in Rotterdam

In de Dantestraat in Rotterdam is zaterdagavond een aantal woningen ontruimd na een explosie in een winkelpand. Er brak daarna brand uit. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Volgens RTV Rijnmond zit er in het pand een apotheek. Het is nog niet duidelijk wat er is ontploft en wanneer de bewoners terug naar huis kunnen. De politie doet verder onderzoek.

ANP

