Ajax maakt van Haller duurste aankoop ooit van eredivisieclub

Ajax heeft de komst van Sébastien Haller afgerond. De Amsterdamse club betaalt maar liefst 22,5 miljoen euro aan West Ham United voor de Franse spits. Dat maakt hem de duurste aankoop ooit van een club uit de Eredivisie.

Haller tekent een contract van 4,5 jaar in Amsterdam en traint waarschijnlijk vrijdagochtend al mee met zijn nieuwe ploeg. Ajax kan hem voor 12.00 uur inschrijven bij de KNVB, zodat hij speelgerechtigd is voor de topper van zondag tegen PSV.

Speelde eerder bij Utrecht

De 26-jarige Haller, die eerder uitkwam voor FC Utrecht en Eintracht Frankfurt, stond tot de zomer van 2024 onder contract bij West Ham United dat anderhalf jaar geleden 50 miljoen euro voor hem betaalde.

Bonjour @HallerSeb 😍 Welcome our new striker in the comments!#CestSébastien — AFC Ajax (@AFCAjax) January 8, 2021

