Aantal nieuw gemelde coronabesmettingen met 1490 gedaald

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal gedaald met 1490. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend kwamen er 8215 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), tegen bijna 9705 (gecorrigeerd) de dag ervoor.

Het aantal sterfgevallen is toegenomen met 98. Dat waren er donderdag 109. De meeste nieuwe besmettingen deden zich voor in de veiligheidsregio’s Utrecht (611), Twente (575), en Noord- en Oost-Gelderland (562). Als wordt gekeken naar de steden, dan telde Amsterdam de meeste nieuwe gevallen (222), gevolgd door Rotterdam (189) en Den Haag (141).

Sinds het begin van de uitbraak zijn er 805.179 mensen positief getest en 11.529 mensen overleden. In de afgelopen zeven dagen zijn er 61.231 positieve tests gemeld en 611 sterfgevallen. De week daarvoor waren dat er respectievelijk 79.706 en 523.

ANP

