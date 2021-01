Agenten trekken pistolen bij aanhouding na achtervolging vanuit Rijswijk

De politie heeft op snelweg A4 bij Hoogmade, na een achtervolging die begon in Rijswijk, met getrokken pistool een verdachte aangehouden.

De achtervolging werd ingezet nadat agenten afkwamen op een melding over illegaal gokken aan de Veraartlaan in Rijswijk. De verdachte ging er met hoge snelheid vandoor in een auto en schampte daarbij een agente, meldt de politie. Of er gewonden zijn is niet bekend.

We hebben na een achtervolging een verdachte aangehouden in een auto op de A4 bij Rijswijk. Daarbij trokken agenten hun wapens. @PolRijswijk — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) January 10, 2021

ANP

Beeld: District 8

