8-jarige Rens zamelt al een jaar flessen in voor afgebrande molen

Een jaar lang doet hij het al. De achtjarige Rens uit het Noord-Hollandse Bovenkarspel rijdt regelmatig op zijn skelter door het dorp om flessen in te zamelen voor molen ‘Ceres’. De molen die op 31 december 2019 in vlammen opging, waarschijnlijk door vuurwerk.

Hij begon ermee, toen er op zijn school een flesseninzamelactie werd gehouden. Maar toen de school ermee stopte, vond Rens dat erg jammer en besloot hij op eigen houtje door te gaan. Eerst ging hij op zijn skelter in Bovenkarspel van deur tot deur om statiegeldflessen op te halen, aangemoedigd door zijn moeder Brenda. Mensen gaven gul. “We kwamen met idioot veel flessen thuis”, aldus Brenda. Toen corona kwam, gingen we op afspraak flessen halen. En Rens heeft behoorlijk wat flessen, en dus ook geld ingezameld.

Herstelwerkzaamheden

Deze maandag gaat Rens, uiteraard op zijn skelter, naar de molen om het geld te overhandigen aan molenaar Johan Ooijevaar. En ook hij heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. “We zijn drie dagen per week met een aantal mannen aan het werk in de molen om de boel te herstellen. En dat gaat sneller dan gedacht. Door corona konden we allemaal niet lang op vakantie en die tijd hebben we goed benut. Ik dacht eerst dat het zo’n drie jaar zou gaan duren tot de molen hersteld zou zijn, maar ik hoop nu heel voorzichtig dat deze zomer de kap en de wieken weer geplaatst kunnen worden.”

Johan is enorm dankbaar voor alle donaties die ze hebben mogen ontvangen. “Het is hartverwarmend dat er zoveel mensen geld hebben gegeven. We hebben bijna 7 ton ontvangen.” Maar de actie van Rens vindt hij wel heel speciaal. “Dat zo’n jongen van acht daar een jaar lang mee bezig is, dat is fantastisch. Ik heb Rens regelmatig door het dorp zien rijden op zijn skelter met een kratje flessen achterop. Dat vind ik toch wel heel mooi.”