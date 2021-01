17-jarige jongen opgepakt voor vuurwerkexplosies in Achterberg

De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden vanwege vuurwerkexplosies in woningen in het Utrechtse Achterberg. De jongen wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontploffingen, die werden veroorzaakt door zwaar vuurwerk.

Lees ook: Ravage in woning in Achterberg door zwaar vuurwerk in brievenbus

Bij twee woningen aan De Weide in Achterberg werd vuurwerk naar binnen gegooid. Het eerste incident was in de nacht van 7 op 8 november. Er werd zwaar vuurwerk door de brievenbus gegooid, door het hele huis was schade. Het tweede voorval was een kleine week later in de nacht van 13 op 14 november. Ook die woning was flink beschadigd. Bij beide incidenten raakte niemand gewond.

De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden in de zaak. Het onderzoek loopt nog.

ANP

