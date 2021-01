Twee aanhoudingen na ongeregeldheden in Coevorden: wijk Poppenhare afgesloten

De politie heeft de wijk Poppenhare in Coevorden zondagavond afgesloten wegens aanhoudende onrust. Alleen mensen die daadwerkelijk in de wijk wonen, mochten de wijk in. Agenten controleerden al het inkomende verkeer. Twee mensen werden aangehouden.

Nadat de wijk werd afgesloten, keerde na 23:00 de rust weer terug en inmiddels is de wijk weer vrijgegeven, aldus de politie.

Brandstichtingen

In de nacht van zaterdag op zondag hingen tientallen mensen in de wijk rond en werden er meerdere branden gesticht. Er werden vijf mensen opgepakt. Ook de avonden ervoor waren er meerdere incidenten in de wijk.

Gebiedsverbod

Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden noemde de vernielingen, agressie richting politie en overlast voor andere bewoners van de wijk eerder al “echt ontoelaatbaar gedrag!”. Hij benadrukt dat mensen die niks in de wijk¬†Poppenhare te zoeken hebben een gebiedsverbod kunnen krijgen. “Het overtreden van deze verboden is strafbaar. Drie dagen onrust: dit moet stoppen.”

Beeld: Persbureau Meter