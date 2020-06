Zwemleraren vervolgd voor verdrinking Adonay (11) in zwembad Lemmer

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat twee zwemleraren vervolgen voor de verdrinking van de 11-jarige Adonay in een zwembad in het Friese Lemmer. De jongen werd op 6 februari dood gevonden op de bodem.

Adonay was nog maar net in Nederland en woonde met zijn moeder Merhawit Kidane in Balk. De jongen ging naar een basisschool voor kinderen uit het plaatselijke asielzoekerscentrum en andere kinderen uit het buitenland. Op 6 februari had hij zijn eerste zwemles met school in zwembad Ny Sudersé in het naburige Lemmer.

Daar ging het verschrikkelijk mis: Adonay werd tijdens de zwemles op de bodem van het instructiebad gevonden. Hij werd uit het water gehaald, gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later.

Volgens het OM hebben de zwemleraren niet goed op de jongen gelet, waardoor Adonay onder water kon raken en uiteindelijk verdronk. De instructeurs worden daarom nu vervolgd voor dood door schuld.

‘Hij kon niet zwemmen’

Na het zwemdrama sprak Hart van Nederland met moeder Merhawit. De tranen rolden continu over haar wangen. Ze was drie jaar lang gescheiden van haar zoon. Zelf vluchtte ze vier jaar geleden uit Eritrea. In oktober vorig jaar kwam ook Adonay eindelijk naar Nederland.

“Mijn zoon was nieuw in Nederland, hij sprak de taal niet”, vertelt Merhawit. Hij kon volgens haar niet zwemmen. “‘Mag ik mee met mijn zoon naar zwemmen?’, vroeg ik, maar zij zeiden dat dat niet mocht.”

(Tekst gaat verder onder video)



Begraven in Eritrea

Merhawit stelt dat ze het zelfs drie keer heeft gevraagd aan de school. Scholenkoepel Stichting Nije Gaast kon dat toen niet bevestigen aan Hart van Nederland. “Ik weet niet of ze het drie keer heeft gevraagd, dat zijn haar woorden,” aldus bestuurder Rika Tulner. Ze zei wel dat het niet gebruikelijk is dat ouders meegaan naar het zwemonderwijs.

Het zwemdrama zorgde voor een grote schok het Friese dorp. Er werd een inzamelingsactie gehouden om Adonay zo snel mogelijk terug te brengen naar Eritrea. Er werd ruim 21.000 euro opgehaald en de jongen kon zo een paar dagen na zijn tragische dood worden begraven in zijn geboortedorp