Bewoners van het Zuid-Hollandse dorpje Pernis vinden het onbegrijpelijk: ten tijde van een hittegolf moet het plaatselijke buitenzwembad dichtblijven. De reden? Het zogenoemde ‘piepen’ nachtelijke zwempartijen van hekkenklimmers.

Bewoners kunnen zich niet vinden in het besluit om het zwembad na twee nachtelijke incidenten volledig te sluiten. Het ‘piepen’ gebeurt namelijk al jaren in de regio rond Rotterdam. “Ikzelf deed het vroeger ook”, bekent buurtbewoonster Marion Keemink aan Hart van Nederland. “Stiekem ‘s nachts over het hek klimmen om een duik te nemen in het zwembad.”

Vinger kwijtgeraakt

“Als de politie dan kwam dan werd het ook gewoon gedoogd”, weet ze nog. Toch vindt ook Marion dat de cultuur moet worden afgeleerd. Zeker na een zwaar ongeluk vorig jaar: toen verloor een meisje haar vinger toen ze tijdens het piepen over het hek wilde klimmen.

Sindsdien wordt er harder opgetreden tegen de indringers. “Wij willen niet verantwoordelijk zijn voor nog zo’n tragisch ongeluk of misschien wel erger. Daarom zien wij dit als laatste redmiddel”, vertelt woordvoerder Esther van der Heijden van Sportbedrijf Rotterdam, eigenaar van het zwembad.

‘We willen nachtwaker’

Maar met de sluiting worden de verkeerden gestraft, vinden ze in Pernis. De mensen die netjes een kaartje kopen of een abonnement hebben mogen nu niet meer zwemmen, terwijl de nachtelijke hekkenklimmers er ongestraft mee wegkomen. “Je gaat toch ook geen snelweg definitief afsluiten als één persoon een ongeluk veroorzaakt”, stelt bewoner Peter van de Klift.

De dorpelingen zouden dan ook liever zien dat er geïnvesteerd wordt in een nachtwaker. Ook willen ze dat er adequaat gehandeld wordt als buurtbewoners bij de politie aangeven dat ze verdachte personen zien rond het zwembad. “Maar de politie zegt dan dat het geen prioriteit heeft”, weet Peter.

Zelf surveilleren

Omdat de buurt ook echt wilt dat het piepen stopt, wordt er nu elke avond en nacht door hen gesurveilleerd bij het zwembad. Ze zeggen er “alles” aan te doen om het zwembad weer open te krijgen, omdat er in Pernis volgens hen al niet zo veel voorzieningen zijn.

Donderdag kwam er toch nog goed nieuws voor de dorpelingen: Sportbedrijf Rotterdam liet weten dat het zwembad vrijdag toch weer open mag.