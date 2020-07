Code geel voor zware windstoten tot maximaal 90 kilometer per uur

Zaterdag deed het weer al herfstig aan, zondag maken zware windstoten dat beeld niet beter. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor verschillende delen van het land.

Vooral in de kustregio’s gaat de wind flink huishouden. Weer.nl spreekt van een krachtige tot harde wind. Een lokale uitschieter naar een stormachtige windkracht 8 is niet uitgesloten. In de kustregio’s, waar code geel geldt tot vier uur vanmiddag, kunnen zware windstoten tot maximaal 90 kilometer per uur razen.

Ook in het binnenland waait het hard. Daar nemen de windstoten snelheden tot 70 kilometer per uur aan. Verwacht wordt dat de wind in de loop van zondagmiddag in kracht afneemt.

Let op: takken breken makkelijk af

Weer.nl geeft ook nog een huishoudelijke waarschuwing. Omdat de bomen momenteel vol in blad staan en daardoor veel wind vangen, kunnen takken vrij makkelijk afbreken. Kleine bomen kunnen omwaaien.

Beeld: ANP