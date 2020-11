Zwaargewonde bij mogelijke straatrace met Jaguar in Haarlem

Bij een eenzijdig ongeval met een Jaguar aan de Spaarndamseweg in Haarlem is een man zwaargewond geraakt. Het ongeval is volgens omstanders mogelijk het resultaat van een straatrace, maar dat kan de politie nog niet bevestigen.

Een andere inzittende raakte ook gewond en is eveneens naar het ziekenhuis gebracht. Een derde inzittende, een man van 33 jaar, is later op zijn verblijfplaats aangehouden. Toen de politie hem wilde arresteren werd hij boos, en daarna onwel. Hij is ook naar het ziekenhuis gebracht.

Verhoord

De mannen zullen worden verhoord als ze weer aanspreekbaar zijn.

Beeld: HFV Photo Services