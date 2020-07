Zwaargewonde bij steekpartij in Terheijden

In het Brabantse Terheijden is in de nacht van dinsdag op woensdag iemand zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Er is een verdachte opgepakt.

De melding van de steekpartij op de Bredaseweg kwam even na middernacht binnen, waarna de hulpdiensten uitrukten. Er werd zelfs een traumahelikopter opgeroepen. Ter plaatse bleek het slachtoffer zwaargewond te zijn.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. De politie laat weten dat er een verdachte is aangehouden. Naar de toedracht van de steekpartij wordt onderzoek gedaan.

Beeld: SQ Vision