Voorbijgangers hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag midden op het wegdek van de Schipholweg in het Noord-Hollandse Lijnden een zwaargewonde tiener gevonden. Zijn scooter lag verderop in een sloot.

Het slachtoffer werd rond 2.15 uur gevonden door passanten. Hij lag bewusteloos op het wegdek en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer er nu aan toe is, is niet bekend. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Hoofddorp, meldt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Vermoedelijk een ongeluk

De scooter van het slachtoffer werd verderop in een sloot gevonden. Het voertuig was ernstig beschadigd en daarom vermoedt de politie dat de jongen mogelijk slachtoffer is geweest van een ongeluk. De andere betrokken partij is daarna waarschijnlijk weggereden.

Getuigen of mensen die mogelijk meer informatie hebben worden gevraagd contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Beeld: HFV Photo Services