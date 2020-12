Zwaargewonde bij uitslaande woningbrand in Hengelo

Bij een grote brand in een woning aan de Slauerhoffstraat in Hengelo is dinsdagmiddag een persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer rukte rond 15.30 uur met meerdere eenheden om de brand op de tweede etage van het appartementencomplex te blussen. Al snel werd opgeschaald naar grote brand en werd een traumahelikopter opgeroepen om eerste hulp te verlenen.

Bewoners geëvacueerd

Alle bewoners van het appartementencomplex zijn geëvacueerd. Een aantal van hen is nagekeken door ambulancepersoneel. Door de brand zijn twee woningen in het complex onbewoonbaar verklaard.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend.

Beeld: SPS Media