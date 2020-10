Zwaargewonde bij steekpartij in Tilburg, verdachte aangehouden

In Tilburg is donderdagavond een persoon zwaargewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Rond 22.20 uur kwam de melding binnen van een steekpartij aan de Marlestraat. Ter plekke bleek het slachtoffer zwaargewond te zijn. Hoe hij of zij er nu aan toe is, is niet duidelijk.

Er is een verdachte aangehouden voor de steekpartij. Wat de aanleiding was voor het incident is nog onduidelijk, maar de politie vermoedt dat het in de relationele sfeer ligt.

Beeld: SQ Vision