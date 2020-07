Zwaar ongeval op N309: slachtoffer verliest been na aanrijding

Een bizar ongeval vrijdagochtend rond 05.30 uur op de N309 tussen Epe en ‘t Harde. Een bestuurder botste tegen een auto met pech, maar raakte ook de persoon die naast het voertuig stond.

Het slachtoffer liep ernstig letsel op. Ze verloor namelijk haar been. Ook de bestuurder van het andere voertuig moest naar het ziekenhuis. Volgens Tubantia gaat het om een 64-jarige man uit Elburg en is het slachtoffer een 28-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Onderzoek

De politie doet nog onderzoek hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Rond vanochtend 09.00 uur kon de N309 weer open.

Foto: SPS Media