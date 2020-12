EOD naar woning in Leerdam na vondst van zwaar illegaal vuurwerk

In twee huizen in Leerdam is zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een “enorme voorraad illegaal vuurwerk” die door de explosievenopruimingsdienst (EOD) moest worden afgevoerd.

De politie had de tip gekregen dat er in een woning aan de Lodewijk van Nassaustraat vuurwerk zou liggen. Dat bleek inderdaad te kloppen toen agenten maandagavond het huis doorzochten: er werden namelijk tientallen cobra’s en zelfgemaakt vuurwerk gevonden.

Lees ook: 500 kilo zelfgemaakt zwaar vuurwerk gevonden bij woningen in Vught

Dinsdag doorzocht de politie opnieuw een woning in de Utrechtse plaats. In het huis aan de Brunellaan vonden agenten – wederom na een tip – een nog grotere hoeveelheid illegaal vuurwerk. Het ging in totaal om 150 nitraten en 60 shells, een soort mortierbommen.

(Tekst gaat verder onder tweet)

Gelukkig hebben we de foto’s nog. Cobra’s, nitraten, shells, zelfgeknutseld vuurwerk, verdovende middelen en wapens.

(Oh ja, shells zijn mortierbommen….) https://t.co/sqzIGHZdSS pic.twitter.com/m9EuvGWB6b — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) December 22, 2020

Twee mannen opgepakt

Het explosieve materiaal was zo krachtig dat een speciaal team van de politie ingeschakeld moest worden. Deze riep vervolgens de hulp in de van de EOD in om het zware vuurwerk veilig af te voeren. “Als dit was ontploft, was er enorme schade aan het huizenblok toegebracht”, aldus burgemeester Fröhlich.

Lees ook: Dit jaar al meer illegaal vuurwerk gevonden dan in heel 2019

In de woning werden ook verschillende wapens aangetroffen, waaronder een luchtbuks en een nepvuurwapen. Ook werden verdovende middelen gevonden. De illegale spullen zijn in beslag genomen. De politie heeft twee mannen (29 en 30) uit Leerdam aangehouden. De burgemeester bereidt de sluiting van de twee panden voor.

Tekst: Redactie/ANP

Foto: Politie