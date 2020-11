Zus overleden vrouw Reigersbosdreef vraagt zich af: 'Wat is er gebeurd met onze Nasim?'

Ze stierf op het asfalt van de Reigersbosdreef in Amsterdam op 29 oktober, de 34-jarige Nasim Namutebi uit diezelfde stad. Haar familie keerde donderdag terug uit Oeganda, waar ze tijdens de uitvaart voorgoed afscheid hebben genomen. Volgens Nicky Nkalubo, de jongste zus van Nasim, is het als vanzelfsprekend een loodzware periode.

Nicky: “We zijn vanmorgen teruggekeerd en het was zwaar. We zijn er zeven dagen geweest en nu erg moe.” Het steekt haar dat er, een paar weken na de dood van haar zus, nog weinig nieuws is in het politieonderzoek. “We zijn aan het rouwen maar het maakt ons toch wel boos. Er moet toch iemand zijn die weet wat er is gebeurd?”

Aangereden door Volkswagen Golf

Nasim werd werd donderdagavond 29 oktober zwaargewond aangetroffen aan de Reigersbosdreef in Amsterdam-Zuidoost. Ze is mogelijk aangereden door een getunede, blauwe of donderkleurige Volkswagen Golf 5 of 6, zegt een woordvoerder van de politie in het programma Opsporing Verzocht.