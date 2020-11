Zus horror-sekteleider Wilri W. doet boekje open: 'Hij is onprettig, overheersend en manipulatief'

De 57-jarige sekteleider Wilri W. heeft de wereld, maar vooral zijn familie geschokt met zijn daden. “Dit had niemand kunnen zien aankomen, hij was overheersend en zocht makkelijk confrontaties met mensen op een vervelende manier, maar fysiek op deze manier stelselmatig mishandelen, nee natuurlijk niet.”

W. uit Varsseveld werd begin augustus aangehouden door de Duitse politie. Hij ontwikkelde de Balance-Recovery zelfhelingsmethode en is spiritueel leider van een gasthuis in Wesel, dat in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt. Hij wordt verdacht van 38 strafbare feiten, zoals een reeks geweldsincidenten, aanrandingen en verkrachtingen.

Tiran

“Hij heeft de dag na de arrestatie mijn moeder gebeld om te zeggen dat hij gearresteerd was. Hij heeft gezegd dat hij het heeft gedaan. Hij vertelde toen niet wát hij gedaan zou hebben, maar nadien zijn slachtoffers dat aan ons komen vertellen”, zo vertelt zijn zus aan Hart van Nederland.

Volgens de aanklacht ging het er vaak hard aan toe in de gemeenschap waaraan W. leiding gaf. Hij zou zijn leden vreselijke dingen hebben aangedaan om hen te straffen. Als ze ‘ongehoorzaam’ waren of hun leider op een andere manier op de zenuwen werkten sloeg W. hen bijvoorbeeld met metalen staven, paraplu’s, pollepels en metalen pannen. Ook zou hij mensen hebben geschopt en verbrand. En daar houdt het nog niet mee op. Tiran Wilri W. vernederde leden ook door hen seksuele handelingen bij elkaar uit te laten voeren en hun eigen bloed van de muur of vloer te laten likken.

Lees ook: Nederlandse horror-sekteleider opgepakt in Duitsland: ‘Hij liet leden hun eigen bloed oplikken’

Manipulatief

Al van jongs af aan vond de zus haar broer maar een raar persoon. Al sinds zijn jeugd had ze nauwelijks nog contact met hem en was ze vooral hecht met haar moeder, met wie Wilri nog wel geregeld contact had. Af en toe komt ze haar broer tegen op verjaardagen of andere familiegelegenheden. “Maar dat was heel sporadisch. Ik wilde al heel lang geen contact met hem. Ik vond het geen prettig persoon.”

Ondanks het weinige contact hoorde ze wel het een en ander van haar moeder. “Hij was overheersend en manipulatief. Maar we hadden nooit verwacht dat dit daarachter zat! Dat hij in staat was om mensen zo te mishandelen! Daar zijn we vreselijk van geschrokken…”

Lees ook: Exitcounselor over opgepakte Nederlandse horror-sekteleider: ‘De extremiteit vind ik bovengemiddeld’

Zelf heeft ze geen contact met hem. Haar moeder wordt één keer in de veertien dagen door haar zoon gebeld. “Zij is de enige met wie hij nog contact heeft. Mijn moeder confronteert hem steeds met hoe afschuwelijk en onmenselijk het is.”

‘Nooit iets losgelaten’

“Hij heeft nooit iets over verteld of losgelaten. Naar ons toe was het beeld dat hij zo goed bezig was, het fantastisch ging en dat hij zo veel mensen hielp. Iedereen was volgens hem altijd blij met hem. Maar hij vertelde niet wat er daadwerkelijk gebeurde. Normaal gesproken kun je zoiets niet bedenken.”

Ja, hij heeft spijt, zegt hij tegen zijn moeder. “Maar het is moeilijk in te schatten of het echt zo is”, besluit zijn zus.

De zus van Wilri W. wil vanwege pricavyredenen niet herkenbaar haar verhaal doen.

Foto: ANP