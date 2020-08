Zoutloods volledig afgebrand in Zuid-Hollandse De Zilk

In het Zuid-Hollandse De Zilk heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed in een zoutloods aan de Zilkerduinweg. Het pand is zo goed als verwoest, laat een brandweervoerder weten.

De loods werd gebruikt door de provincie Zuid-Holland, aldus de brandweer. Inmiddels stond het pand al een tijdje leeg. De eerste melding van de brand kwam omstreeks 03.00 uur binnen. Rond 04.00 uur had de brandweer het vuur onder controle.

Waterscherm

Om te voorkomen dat het vuur oversprong naar de woonwijk die naast de loods ligt, werd een waterscherm aangelegd. Ook zijn extra brandweereenheden ingezet om te voorkomen dat vliegvuur nieuwe branden aansteekt in het duin- en bosgebied dat zich achter het pand bevindt.

De provinciale weg N206 is ter hoogte van De Zilk enige tijd afgesloten geweest vanwege de brand.

