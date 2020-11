Zorgverzekeraars gooien vergoeding voor haarwerken met de helft omlaag: 'Dan weet je het even niet meer'

Mensen die om medische redenen een haarwerk dragen, moeten vanaf volgend jaar ineens honderden euro’s zelf betalen. Voorheen kregen ze hun haarwerk vaak tegen een hoge premie vergoed. Sommige verzekeraars hebben het bedrag dat kan worden gedeclareerd nu met meer dan de helft verlaagd. En dat terwijl de premie behoorlijk is gestegen.

Mensen met genetisch bepaald haarverlies, mensen die een ongeluk hebben gehad, of mensen met kanker. Allemaal hebben ze een haarstukje nodig. Volgens kappersorganisatie ANKO wordt er jaarlijks ongeveer voor 40 miljoen euro gedeclareerd bij de verzekeraars, door ongeveer 50.000 mensen.

Voor al deze mensen zijn de nieuwe regels een bittere pil. “Ze krijgen straks 434 euro vergoed vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering dekt in plaats van 1.500 euro nu volgend jaar 50% minder”, vertelt Willeke Pietersma, voorzitter sectie Haarwerken van de ANKO aan Hart van Nederland. “Daarnaast wordt het samengevoegd met het potje waaruit je ook je bril en gehoorapparaat moet betalen, dus het wordt er niet leuker op.”

Meer betalen, minder vergoed

Janneke Biersteke draagt al sinds haar tiende een haarwerkje, nadat ze een litteken op haar hoofd overhield na een ongeval met een landbouwmachine. “Het geeft zelfvertrouwen, ik ben er zelfverzekerd door”, zo vertelt ze aan Hart van Nederland.

“Met de verzekering ging het altijd netjes. Je moet jezelf al fiks verzekeren, dat wist ik.” Maar toen ze het nieuwe polisboekje doorlas, schrok ze. “Dan weet je het even niet meer. Ik vroeg me af: waarom? Waarom hierop korten? Negen van de tien personen zien mij aan als kankerpatiënt. Het gros van de mensen die je pakt zijn ongeneeslijk ziek. Ik vind het vooral voor hen erg dat het er niet is. Ik moet nu meer premie betalen, maar krijg minder vergoed.”

Lees ook: ‘Populairste pakketten zorgverzekering volgend jaar tot 118 euro duurder’

ANKO begrijpt dat de zorgkosten beheersbaar moeten blijven, maar vindt de nieuwe maatregelen erg ver gaan. “Nu weet je dat sinds vorige week, als je gewend bent om in januari te wisselen en het afgelopen jaar netjes je premie hebt betaald, waardoor je denkt dat het geregeld is, en je moet ineens 750 euro bijleggen… Dat is zuur. Ik hoor van veel mensen: ik weet het even niet meer. Het komt boven op de corona-ellende…”

Dekking met 50% aangepast

Zorgverzekeraar CZ, moederbedrijf van OHRA Zorg en Nationale Nederlanden, de grootste verzekeraars voor haarstukjes, bevestigt het verhaal. “Nationale Nederlanden en OHRA Zorg hebben in de aanvullende verzekeringen een vergoeding zitten niet specifiek voor haarwerken maar voor meerdere Eigen bijdrage hulpmiddelen. Deze dekking is met 50 procent naar beneden aangepast voor 2021”, zo zegt een woordvoerder.

Lees ook: ‘Zorgverzekering tot 250 euro duurder door coronacrisis’

“Wat wel goed om te weten is, is dat bij aanvullende verzekeringen geen verplichte solidariteit bestaat zoals bij de basisverzekering wel het geval is. Het is de kunst om een verzekerd aanvullend pakket vast te stellen waarvan een grote groep verzekerden bereid is samen de risico’s te dragen, maar je moet ook kijken naar de kosten. Tegen welke prijs zijn mensen nog bereid om die risico’s voor elkaar te dragen. En dat binnen een markt met voldoende concurrenten. Binnen die context worden aanvullende pakketten vastgesteld.” Hij voegt later nog toe dat het volgens hem een ruime vergoeding is en dat het is wat het is.

Mensen die niet tevreden zijn kunnen volgens hem altijd overstappen. De ANKO roept de zorgverzekeraars op tot een gesprek.