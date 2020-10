Per Saldo, de landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb), roept zorgbehoevenden en zorgverleners op zich te melden bij problemen door het coronavirus. Sinds 1 juli is de tegemoetkoming voor zorgverleners die door de coronacrisis thuis zitten stopgezet, met alle gevolgen van dien.

Het betekent namelijk dat zorgverleners bij thuisquarantaine niet uitbetaald worden. En dat moet snel veranderen, vindt Per Saldo. Dat corona voor een flinke financiële strop kan zorgen, weet Nieke Hendriksen uit ervaring. Zij is zo’n pgb-zorgverlener die ineens thuis kwam te zitten zonder salaris.

“De lerares van mijn dochtertje bleek het coronavirus te hebben”, vertelt Nieke aan Hart van Nederland. “Om de werkjes van mijn dochter te bekijken ben ik vijftien minuten bij haar, en dus bij de lerares, in de klas geweest. Op advies van de GGD moest ik dus in quarantaine.”

‘Geen risico nemen’

Nieke heeft nergens last van, maar toch zit ze noodgedwongen tien dagen thuis. “Ik mag niet testen, want ik heb geen klachten”, verklaart ze. “Maar omdat de klachten mogelijk nog zouden kunnen komen, zou ik ook met een test gewoon tien dagen thuis moeten zitten.”

Omdat al haar cliënten in risicogroepen zitten, en ze het niet op haar geweten wil hebben toch iemand te besmetten, blijft Nieke netjes thuis. “Normaal gesproken kunnen mijn cliënten mij ziekmelden bij de Sociale Verzekeringsbank”, legt de zorgverlener uit. “Ik word dan alsnog uitbetaald en mijn cliënt krijgt geld om iemand anders in de huren.”

900 euro misgelopen

“Maar omdat ik niet ziek ben, kan mijn cliënt mij ook niet ziekmelden”, vervolgt ze. “Tot 1 juli was hier een regeling voor, maar nu kan ik nergens meer aankloppen.” Het gevolg is dat Nieke dus tien dagen geen salaris heeft ontvangen. “Dat is toch zo’n 900 euro. Bizar toch dat je zo gestraft wordt omdat je thuis blijft voor je medemens?”

Per Saldo herkent de problemen die zowel pgb-zorgverleners en -cliënten ondervinden. “Als je officieel ziek bent, word je doorbetaald”, vertelt directeur Aline Molenaar. “Maar hier is er natuurlijk nog niet echt sprake van dat je ziek bent.” Pas als iemand positief getest is, krijgt diegene geld. “Wij willen dat ook die onzekere periode doorbetaald wordt”, aldus Molenaar.

Eerdere coronaregeling

Ze legt uit dat dit met de speciale coronaregeling eerder wel het geval was. “Zodra iemand zei: ik ga in quarantaine en wil niet meer dat je komt als hulpverlener, kon de hulpverlener toch doorbetaald worden.” De regeling werkte twee kanten op, vervolgt de directeur. “Als de hulpverlener verdacht werd van corona, kon die ook doorbetaald worden.”

“Het gaat ook niet alleen om mensen met een arbeidsovereenkomst, ook voor zzp’ers was die regeling van kracht”, gaat Molenaar verder. “Normaal gesproken is het zo bij zzp’ers dat als je niet werkt, je niet betaald krijgt. Maar dit ligt natuurlijk compleet buiten hen om.”

“Daarnaast is het belangrijk dat een zzp’er voor een cliënt beschikbaar blijft”, vindt de directeur. “Ze hebben er vaak een goede relatie mee en daar willen ze gewoon verder mee als ze uit quarantaine gaan.” Het moet volgens haar niet zo zijn dat zorgbehoevenden hun “goede hulpverlener” kwijtraken omdat de zzp’er ergens anders is gaan werken.

Overleg in Catshuis

Maandagavond heeft de directeur van Per Saldo een overleg op het Catshuis om nogmaals het belang van een regeling aan te kaarten. “Ik wil dat premier Rutte heel goed snapt hoe het is om met een ernstige beperking te moeten dealen en leven in deze coronatijd”, vertelt Molenaar.

“Heel veel van deze mensen zitten al sinds maart in quarantaine om maar geen corona op te lopen”, hoort ze uit de praktijk. “Veel van deze mensen voelen zich een tweederangs burger, dat kan niet.”

Ook wil ze dat hulpverleners “gewoon keurig” betaald worden. “Het is verschrikkelijk als jij je hulp niet door kunt betalen. Wij hebben al tientallen telefoontjes gehad van mensen die in deze situatie verzeild raken en dat zal elke keer weer meer worden.”

Oproep Per Saldo

Om het probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen, roept Per Saldo mensen die zich door de corona-uitbraak in een soortgelijke situatie bevinden op om zich te melden. Op die manier kan er druk worden gezet op een mogelijke nieuwe regeling, hoopt de pgb-belangenvereniging.