Zorgpersoneel blij met voorrang op coronatest: 'Zodra ik uitval, moet er een afdeling dicht'

Medewerkers in de zorg en onderwijspersoneel kunnen zich vanaf vandaag met voorrang laten testen op corona. Het gaat om een tijdelijke regeling. Zolang er nog te weinig testcapaciteit is krijgt deze groep voorrang.

In de parkeergarage van GoStores in Gouda is zo’n teststraat. Een van de bezoekers die zich laat testen is blij dat hij voorrang krijgt. “Ik ben conciërge op een school en heb wat last van mijn neus en keel”, vertelt hij. “Het beleid is dat je je dan laat testen en ik ben blij dat dat nu kan. Anders had ik tot na woensdag moeten wachten.”

Een andere bezoeker, die verpleegkundige is, vertelt dat ze de test doet omdat ze alle verschijnselen heeft. “Of het corona is, weet ik niet. Ik heb altijd wel last van mijn longen, maar voor mijn werk wil ik het wel uitsluiten.” Wel wordt haar werk overgenomen zodra ze ziek is. “Het is al heel druk, want er zijn veel zieken. En je moet toch wachten tot de testuitslag er is.”

Een tweede verpleegkundige heeft ook verkoudheidsklachten. “Dit is inderdaad voor mensen die geen vervanging kunnen regelen en dat is in mijn geval helaas ook zo”, vertelt ze. “Het gevolg zou zijn dat er een afdeling dicht moet en dat er minder mensen kunnen komen.” Ze vindt het dan ook heel positief dat ze met voorrang getest kan worden en in de avond al de uitslag krijgt. “Ik hoop gewoon morgen weer naar m’n werk te kunnen.”

Belangstelling

Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid GGD, is tevreden met de teststraat. “Het is goed hanteerbaar en er zijn geen lange wachtrijen.” Ook laat hij weten dat er veel belangstelling is van mensen uit deze beroepsgroep. “Op het landelijke nummer kwamen er ongeveer vierduizend telefoontjes binnen en zijn er iets minder dan tweeduizend afspraken gemaakt.”

Of iemand met klachten aan de voorrangseisen voldoet, wordt wel gecontroleerd. Mensen die in het onderwijs werken, overhandigen een voorrangsverklaring op naam. Zonder die verklaring krijgen ze geen voorrang. “Dit proberen we in de zorg ook te doen, maar daar heeft niet iedereen een werkgever”, vertelt de GGD-directeur. “Bij hen proberen we telefonisch uit te zoeken of het echt noodzakelijk is dat iemand wordt getest.”

Extra testen

Volgens de Gouw wordt de druk op andere testlocaties niet hoger nu deze groep voorrang krijgt. “Wij hebben deze week vijfduizend extra testen in Nederland. Daardoor is de druk niet groter, omdat dit om minder dan vijfduizend mensen per dag gaat.” De GGD-directeur hoopt dan ook dat het aantal wachtenden terugloopt vanwege het groeiend aantal testen. “En als blijkt dat we niet alle plaatsen nodig hebben, dan zullen we die zo snel mogelijk teruggeven aan de mensen zonder voorrang.”